Доставка мухомора осуществляется Почтой России и расчитывается отдельно.

Отправка мухомора в день заказа, при оформлении до 15ч. по МСК.

Оплатитить можно двумя способами:

- при оформлении заказа

- при получении (заранее оплачивается доставка туда и обратно. +15% от стоимости товара)

