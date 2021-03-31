Сушеные шляпки красного мухомора 50гр.
Сушка при температуре 35-45 градусов. Вакуумизация сразу после сушки.
Вес 50гр.
Товар закончился. Принимаются заявки на урожай следующего грибного сезона
После отправления заявки Вам предоставиться возможность самим выбрать понравившийся товар онлайн.
Доставка и оплата
Доставка мухомора осуществляется Почтой России и расчитывается отдельно.
Отправка мухомора в день заказа, при оформлении до 15ч. по МСК.
Оплатитить можно двумя способами:
- при оформлении заказа
- при получении (заранее оплачивается доставка туда и обратно. +15% от стоимости товара)
Сбор грибов в экологически чистых лесах Марий-Эл и Удмуртии
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