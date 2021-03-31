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Про мухоморы
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Сушеные шляпки красного мухомора 50гр.

Сушка при температуре 35-45 градусов. Вакуумизация сразу после сушки.

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Вакуум упаковка две по 50гр.
Шляпки сушеного мухомора до упаковки

Вес 50гр.

Товар закончился. Принимаются заявки на урожай следующего грибного сезона

После отправления заявки Вам предоставиться возможность самим выбрать понравившийся товар онлайн.

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Нажимая, кнопку заказа Вы подтверждаете условия данного Соглашения

  • Вакуумирование сразу после сушки в пакеты по 50гр., что позволяет максимально сохранить все полезные вещества гриба.
  • Приобретая 100гр. сушеного мухомора мы отправим Вам две упаковки по 50гр., что делает хранение гриба более удобным.
Отправка посылки
Качество товара
Вакуум упаковка 50гр
Две упаковки по 50гр.
Всегда есть выбор онлайн
Сушеные шляпки мухомора
Качество сушеных шляпок
Сушеные шляпки мухомора
Вакуумные упаковки

Доставка и оплата

Доставка мухомора осуществляется Почтой России и расчитывается отдельно.
Отправка мухомора в день заказа, при оформлении до 15ч. по МСК.
Оплатитить можно двумя способами:
- при оформлении заказа
- при получении (заранее оплачивается доставка туда и обратно. +15% от стоимости товара)

Сбор грибов в экологически чистых лесах Марий-Эл и Удмуртии


Часы заказа
24 часа

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Про Мухомор

Основная группа мухоморов

Цезарские мухоморы

  • Мухомор Цезарский (Цезарский гриб)
  • Мухомор Цезаревидный (Цезарский гриб дальневосточный)

Бледная поганка и ее родственники

  • Бледная поганка (Мухомор зелёный)
  • Мухомор Весенний
  • Мухомор Вонючий

Мухомры "яйцевидные"

  • Мухомор Близкий
  • Мухомор Яйцевидный

Мухоморы "лохматые"

  • Мухомор Виттадини
  • Мухомор Крошечный
  • Мухомор Круглобульбовый
  • Мухомор Шишковидный
  • Мухомор Щетинистый (Мухомор Колючеголовый)

Мухомор Краснеющий и его родственники

Поплавки

  • Поплавок белоснежный
  • Поплавок головатоножковый
  • Поплавок желтеющий
  • Поплавок желто-коричневый
  • Поплавок крошащийся (Мухомор ольховый, Мухомор крошащийся)
  • Поплавок крупновольвовый
  • Поплавок перепончатый (оливковый)
  • Поплавок северный (Мухомор гиперборейский)
  • Поплавок серебристый
  • Поплавок серый
  • Поплавок сицилийский
  • Поплавок умбурово-желтый
  • Поплавок шафранный
Wed Mar 31 2021 13:30:21 GMT+0300 (Moscow Standard Time)